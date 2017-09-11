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الصحة: ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 85 حالة

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مصراوي Masrawy

الصحة: ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 85 حالة

07:47 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

الصحة: ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 85 حالة

حجاج

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الاثنين، عن وفاة حاج من الحجاج المصريين بالأراضي ، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة إلى 85.

وأوضح الدكتور محمد شوقي نائب رئيس بعثة الحج الطبية، أن المتوفية هي الحاجة سميرة إبراهيم سعد حميدة، تبلغ من العمر 82 عام، تتبع حج القرعة، من محافظة القليوبية، توفيت إثر توقف بعضلة القلب والتنفس، وذلك بمستشفى الأنصار بالمدينة المنورة.

وأشار نائب رئيس بعثة الحج الطبية، إلى تلقي غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغًا بالوفاة، لافتاً إلى أنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادة الوفاة.

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