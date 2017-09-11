قافلة عسكرية أمريكية تتعرض لهجوم انتحاري في أفغانستان

كابول - (أ ف ب):

اصطدمت سيارة مفخخة يقودها انتحاري، الإثنين، بقافلة عسكرية أجنبية في أفغانستان متسببة باصابة جنديين أمريكيين و3 مدنيين، حسب ما ذكرت مصادر أفغانية وأمريكية.

وتبنت حركة طالبان الهجوم الذي نفذ بالقرب من القاعدة العسكرية الأمريكية في باجرام القريبة من كابول.

ويأتي هذا الهجوم بعد أيام على هجوم انتحاري نفذ خارج القاعدة ردا على توزيع منشور اعتبر مسيئا للإسلام، بحسب ما قال متمردون.

وصرّح المتحدث باسم القوات الأمريكية في أفغانستان الكابتن ويليم سالفان لوكالة فرانس برس" أصيب جنديان أمريكيان وحالتهما ليست خطرة".

وأعلن محمد زمان ماموزاي، قائد شرطة بروان حيث تقع باجرام، إصابة ثلاثة مدنيين بجروح.

وأكد متمردو طالبان في رسالة أن 24 عنصرا من "الغزاة" الأمريكيين قتلوا أو جرحوا في الاعتداء ودمرت ثلاثة مركبات عسكرية.

ولم يُعرف بعد اذا كان الهجوم متعلقا بالمنشور الامريكي الذي أثار توزيعه غضب عدد كبير من الأفغان الأسبوع الماضي.

وتضمن المنشور الذي كان يهدف إلى ثني السكان عن دعم المتمردين، صورة كلب كٌتب على جسمه شهادة الايمان الاسلامي، ما يشكل إساءة كبيرة بالنسبة إلى المسلمين.

واعتذرت القوات الأمريكية في أفغانستان الأربعاء، معتبرة أن الأمر كان "خطأ".