إيقاف جمال خاشقجي عن الكتابة في صحيفة الحياة بقرار أمير سعودي

كتب – محمد الصباغ:

قالت صحيفة المواطن السعودية إن ناشر جريدة الحياة الأمير خالد بن سلطان أوقف الكاتب جمال خاشقجي عن الكتابة في الجريدة على خلفية تغريدات اعتبرها مسيئة للوطن.

وذكر رئيس تحرير الحياة في السعودية سعود الريس خبر إيقاف جمال خاشقجي في تغريدة عبر حسابه على تويتر اليوم الإثنين، وكتب: "قرار اتخذ من قبل الناشر الامير خالد بن سلطان عطفا على توصية نائبه الامير فهد بن خالد".

ورد خاشقجي اليوم على قرار إيقافه عن الكتابة بصحيفة الحياة، وقال إنه تحدث مع الأمير خالد بن سلطان واختلف معه حول "الإخوان".

وكان خاشقجي كتب سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع تويتر أشار فيها إلى الإخوان المسلمين ودافع عن التنظيم الذي تعتبره المملكة إرهابياً، بجانب مصر والإمارات والبحرين.

وجاء بحسابه أمس أن "الانتماء للإخوان ليس تهمة... إلا بحكم النظام الآن، فتأكد أنه لا يضيرني قول قائل إنني إخوان وإن لم أكن رسمياً منهم"، وذلك في رد على أحد المتابعين. كما كتب أيضًا مقالًا قال فيه إن منهج الإخوان هو منهج كل مسلم.

ونشر خاشقجي أيضًا تقريرًا على صحيفة الجارديان يتحدث عن التعذيب، وزعم أن "جرائم التعذيب باتت روتين في مصر".