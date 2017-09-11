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أبو الغيط يدين حادث التفجير الإرهابي في شمال سيناء

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مصراوي Masrawy

أبو الغيط يدين حادث التفجير الإرهابي في شمال سيناء

07:31 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

أبو الغيط يدين حادث التفجير الإرهابي في شمال سيناء

أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية

(مصراوى):

أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الهجوم الإرهابي الذي استهدف عناصر من الأمن ومسعفين مدنيين في شمال سيناء، اليوم الاثنين، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد منهم، حيث أعرب الأمين العام عن خالص تعازيه لمصر، رئيساً وحكومة وشعباً، ولأسر الضحايا، سائلاً المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط أكد دعمه وتضامنه الكامل مع في مواجهة الأعمال والجرائم الإرهابية التي ترمي إلى زعزعة أمنها واستقرارها، ومساندته القوية للجهود التي تبذلها السلطات المصرية من أجل استئصال خطر الإرهاب، مشدداً على ضرورة تكاتف الجهود العربية والدولية لمكافحة هذا الخطر البغيض على مختلف الأصعدة وبالشكل الذي يكفل اجتثاث نشاطات الجماعات الإرهابية من جذورها والقضاء على فكرها المتطرف والذي أصبح يهدد مختلف المجتمعات في جميع أنحاء العالم.

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