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قطر تدين الهجوم الإرهابي ضد الشرطة في العريش

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مصراوي Masrawy

قطر تدين الهجوم الإرهابي ضد الشرطة في العريش

07:30 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

قطر تدين الهجوم الإرهابي ضد الشرطة في العريش

الهجوم الإرهابي ضد الشرطة في العريش

القاهرة – (مصراوي)

أدانت قطر الهجوم الإرهابي ضد قوة التأمين التابعة للشرطة في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء صباح اليوم الإثنين ما أسفر عن سقوط 18 شهيدًا.

وأبدت الخارجية القطرية في بيان استنكارها "الشديد للهجوم الذي استهدف الشرطة المصرية في شمال سيناء، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من رجال الشرطة".

وتابع البيان أن الدوحة تجدد "التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب". كما قدمت التعازي لذوي الضحايا وللشعب المصري.

ويأتي ذلك وسط مقاطعة من دول والسعودية والإمارات والبحرين لإمارة قطر، ويتهمون الدوحة بدعم الإرهاب ومحاولة زعزعة استقرار المنطقة والتدخل في شئون الدول الأخرى ودعم المنظمات المتطرفة وإيواء الإرهابيين.

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