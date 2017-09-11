السفارة الأمريكية تنشر فيديو لمناورات "النجم الساطع 2017"

كتب - علاء المطيري:

نشرت السفارة الأمريكية بالقاهرة مقطع فيديو لتدريبات "النجم الساطع العسكرية التي تجري في قاعدة محمد نجيب العسكرية، والتي انطلقت، السبت الماضي، وتستمر حتى 21 سبتمبر الجاري.

وقالت السفارة، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الاثنين، إنه وفقًا للقيادة المركزية الأمريكية، فإن تدريب النجم الساطع مبني علي العلاقة الاستراتيجية الأمنية بين مصر والولايات المتحدة، مشيرة إلى أنها شراكة تاريخية تلعب دورًا رائدًا في مكافحة الاٍرهاب والأمن الإقليمي والجهود المبذولة لمكافحة التطرّف العنيف.

وأجريت أول تدريبات النجم الساطع في عام 1981.

ويشارك 200 من عناصر القوات العسكرية الأمريكية في التدريبات هذا العام، حيت سيتم التركيز علي الأمن والتعاون الإقليمي والتدريب علي العمليات المشتركة ضمن سيناريوهات الحرب التقليدية وغير النظامية.