أخبار عاجلة

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

السعودية تدين حادث العريش الإرهابي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تدين حادث العريش الإرهابي

07:27 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

السعودية تدين حادث العريش الإرهابي

وزير الخارجية السعودي

جدة - (أ ش أ)

عبر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم على قوة تأمين الطريق الأمنية بمدينة العريش شمال سيناء، مما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المصدر قدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية العربية حكومةً وشعبًا مع الأمنيات للمصابين بسرعة الشفاء، ومجددًا في الوقت نفسه، التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب الشقيقة مصر ضد الإرهاب والتطرف.

هذا المحتوى من

27204a6d13.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إيقاف جمال خاشقجي عن الكتابة في صحيفة الحياة بقرار أمير سعودي

    أخبار

  • ارتفاع أعداد قتلى زلزال المكسيك إلى 95 قتيلا

    أخبار

  • وزير خارجية قطر يؤكد على ضرورة حل الأزمة الخليجية بعيدا عن الاملاءات

    أخبار

  • سامح شكري يؤكد التضامن الكامل بين الدول الأربع حول قطر

    أخبار

إعلان

22fe22de54.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

اللاوندي: فرنسا أصبحت «صوت مصر» داخل الاتحاد الأوروبي

اللاوندي: فرنسا أصبحت «صوت مصر» داخل الاتحاد الأوروبي

مساء الأنوار - حديث عن مباراة المصري والإسماعيلي مع خميس جعفر وعمرو فهيم وسيف داوود ومحمود حسين

مساء الأنوار - حديث عن مباراة المصري والإسماعيلي مع خميس جعفر وعمرو فهيم وسيف داوود ومحمود حسين

مساء dmc - لقاء مع جاك مارك هاريون | الرئيس التنفيذي لشركة " أورنج مصر "

مساء dmc - لقاء مع جاك مارك هاريون | الرئيس التنفيذي لشركة " أورنج مصر "