السعودية تدين حادث العريش الإرهابي

جدة - (أ ش أ)

عبر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم على قوة تأمين الطريق الأمنية بمدينة العريش شمال سيناء، مما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المصدر قدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية مصر العربية حكومةً وشعبًا مع الأمنيات للمصابين بسرعة الشفاء، ومجددًا في الوقت نفسه، التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب الشقيقة مصر ضد الإرهاب والتطرف.