بدء حملة مسح لفيروس سي بالإسكندرية.. والمحافظ: لا قوائم انتظار في العلاج

الإسكندرية - محمد عامر:

أعلن محافظ الإسكندرية، الدكتور محمد سلطان، عن بدء المسح الطبي الشامل لفحص المواطنين بالمجان فوق سن ١٨ سنة، بهدف الكشف عن فيروس سي، من خلال الاختبار السريع وبواسطة الوحدات الثابتة والمتحركة في مديرية الصحة.

وعقد المحافظ اجتماعًا اليوم الإثنين في حضور الدكتور مجدي حجازي وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، واللواء هشام شادي السكرتير العام المساعد، وممثلي شركتي "فاركو" و"سوميد" للأدوية، لمناقشة آليات العمل والمخطط الزمني للبدء الفوري في تنفيذ الحملة تحت شعار "الإسكندرية خالية من فيروس سي".

وأوضح أن الحملة تستهدف نحو ٢,٥ مليون مواطن، مؤكدًا عدم وجود أي قوائم انتظار أو تأخير في صرف علاج فيروس سي للمواطنين المصابين في جميع مستشفيات المحافظة.

وأشار إلى أنه في حال الكشف عن وجود إصابة بالفيروس، يتم توجه المريض إلى مراكز علاج فيروس سي الموجودة بمستشفيات "الحميات، والقباري، وشرق المدينة، وجمال عبد الناصر"، وذلك لصرف العلاج له خلال مدة ٢١ يومًا.

وفي السياق، كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بتوفير كل المستلزمات الطبية المستخدمة لأخذ العينات في جميع المراكز الثابتة والمتحركة والمنتشرة على مستوى المحافظة، مشددًا على ضرورة تسهيل إجراءات صرف العلاج للحالات الإيجابية في التحاليل.​