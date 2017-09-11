محافظ السويس يتفقد المدرسة اليابانية (صور)

السويس - حسام الدين أحمد:

تفقد محافظ السويس اللواء أحمد حامد، اليوم الإثنين، المدرسة اليابانية المقامة على أرض المحافظة، والتي تضم 11 فصلاً و6 معامل، بتكلفة إنشاء 12 مليون جنيه، حيث تابع أعمال تجهيزها بالأثاث اللازم، استعدادًا للعام الدراسي المقبل.

رافق المحافظ في جولته عبد الحافظ وحيد مدير التعليم، ورئيسا حيي فيصل وعتاقة.

وخلال الجولة، طالب المحافظ بالاهتمام بالمدرسة لتكون نموذجًا يحتذى به بين باقي المدارس في الالتزام بالشروط والمعايير التعليمية، لافتًا إلى أن هذه المدرسة هي اليابانية الأولى على مستوى الجمهورية التي تسلمت أوراق اعتمادها من وزارة التربية والتعليم.

وفي السياق، كرم المحافظ المهندسة سمية حامد مشرف المدرسة اليابانية، والمهندس ريمون عبد المسيح بولس نائب مدير منطقة هيئة الأبنية التعليمية، تقديرًا للجهد المبذول في الإشراف ومتابعة العمل والالتزام بالمواعيد المحددة بإنهاء أعمال الإنشاءات بالمدرسة.

كما تفقد المحافظ مدرسة "محمد زين العابدين للتعليم الأساسي" بمدينة خليفة بن زايد في مدينة "الكبانون"، والمقامة على مساحة 5 أفدنة، بتكلفة 6 ملايين جنيه. وطالب بالالتزام بإنهاء أعمال إنشائها في موعد غايته أول أكتوبر المقبل، على أن تبدأ الدراسة بها خلال الأسبوع الثاني للدراسة.​