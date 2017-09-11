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فرنسا تعد قوائم لإجلاء سكان جزيرة سان مارتن المتضررة من إعصار إرما

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فرنسا تعد قوائم لإجلاء سكان جزيرة سان مارتن المتضررة من إعصار إرما

07:25 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

فرنسا تعد قوائم لإجلاء سكان جزيرة سان مارتن المتضررة من إعصار إرما

إعصار إيرما

باريس - (د ب أ)
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب اليوم الاثنين أن السلطات المحلية ستعد قوائم إجلاء للسكان الذين يرغبون في ترك جزيرة سان مارتن في منطقة الكاريبي بعدما دمرها الاعصار إرما الأسبوع الماضي.

وستكون الأولوية في الإجلاء إلى جوادلوب أو البر الرئيسي لفرنسا للأشخاص الضعفاء الذين صارت منازلهم غير مؤهلة للإقامة بها، بما في ذلك كبار السن والأسر التي لديها أطفال صغار.

وقال فيليب بعد اجتماع وزاري بشأن جهود الإغاثة وإعادة البناء: "أتفهم تماما شعورهم بالتعب وألم الحرمان والحاجة إلى الراحة. أتفهم أيضا التطلع بفارغ الصبر إلى إعادة بناء خطوط النقل الجوية والبحرية بشكل كامل.

وأضاف أن السلطات ستتمكن من إجلاء 2000 إلى 2500 شخص يوميا بمجرد إعادة بناء خطوط النقل بالكامل، "وعلى الأرجح سيتم ذلك بشكل تدريجي خلال الأسبوع الجاري".

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