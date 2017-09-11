سفير إيطاليا لدى ليبيا يزور قاعدة طرابلس البحرية

طرابلس - (أ ش أ):

تفقد السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بيروني، اليوم الإثنين، إحدى القطع البحرية الإيطالية الراسية بقاعدة طرابلس البحرية المعنية بدعم خفر السواحل الليبي، لوقف تدفق المهاجرين عبر المتوسط إلى إيطاليا.

ونشر حساب السفارة الإيطالية على "تويتر" تغريدة مرفقة بثلاث صور، جاء فيها: "في زيارة إلى شبابنا من البحرية الإيطالية الذين يقومون بمساعدة البحرية الليبية على إعادة تشغيل محركاته للانطلاق".

وكان السفير الإيطالي التقى، أمس الأحد، عميد بلدية صبراتة حسين الذوادي لمناقشة أزمة الهجرة ومكافحة أنشطة تهريب المهاجرين.

يذكر أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وقَّع اتفاقية مع الجانب الإيطالي في فبراير الماضي لدعم خفر السواحل الليبي، ووقف تدفق المهاجرين إلى إيطاليا انطلاقًا من ليبيا.

وتنص الاتفاقية على السماح للبحرية الإيطالية بدخول المياه الإقليمية الليبية، أو على الأقل دخول سفن حربية إلى قاعدة طرابلس البحرية لتدريب قوات خفر السواحل، وصيانة زوارقهم ومعداتهم.