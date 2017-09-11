الوفد يدين هجوم العريش: "العمليات الإرهابية لن تنال من عزيمة مصر"

كتبت- مروة شوقي:

أدان حزب الوفد، الهجوم الإرهابي على مدرعة للشرطة في العريش والذي أسفر عن استشهاد 18 من أفراد الشرطة وعدد من المسعفين، مؤكدًا ان مثل هذه الأفعال الغادرة لا تصدر إلاّ من خلال أشخاص وجمعات ارهابية لا تمت للانسانية بأي صله.

وأشار الوفد، إلى أن تلك العمليات الإرهابية لن تنال من عزيمة الشعب المصري ودروعه المتمثلة في الشرطة او الجيش وستزيدهم عزيمة واصرار علي القضاء علي الاٍرهاب واقتلاعه من جذوره الخبيثة.

وأوضح الدكتور محمد فؤاد، المتحدث الرسمي للوفد، أن تلك العمليات جاءت بكل تاكيد ردًا على مداهمة ودك الأجهزة الشرطية للأوكار الإرهابية في سيناء ومنطقة ارض اللواء.

وطالب فؤاد، الداخلية بالثبات والصبر والاستمرار في ملاحقة تلك العناصر الإرهابية والقضاء علي البؤر التي تختبأ فيها وتتخذ منها مركزا للانطلاق تعبث من خلاله بأرواح ومقدرات وممتلكات الشعب المصري.