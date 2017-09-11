الجيوشي: طلاب التعليم الفني لديهم مهارات تؤهلهم للمشاركة في المسابقات الدولية

القاهرة- (أ ش أ):

أكد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني الدكتور أحمد الجيوشي، اليوم الاثنين، أن طلاب التعليم الفني لديهم المهارات الفنية والملكات الإبداعية التي تؤهلهم للمشاركة في المسابقات الدولية والتي تحتاج للتكاتف بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني لتحفيز الطلاب وتحسين الصورة الذهنية للتعليم الفني في مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع الجيوشي مع عميد مجمع خدمة الصناعة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور عصام عزت البكل، ورئيس قسم البحوث والتطوير بالأكاديمية المهندس عمرو خميس محمود، ومدير هيئة بيرسون مصر أحمد إسماعيل، وعدد من قيادات التعليم الفني؛ لمناقشة التحضيرات النهائية لـ"منتدى الأكاديمية العربية الثالث للتعليم الفني"، الذي ستقام به مسابقة مصر الأولى للمهارات في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأبي قير بمحافظة الإسكندرية، خلال يومي 26 و27 يناير المقبل.

وأوضح أن الوزارة تهتم بطلاب التعليم الفني وتُقيم لهم مسابقات أوائل الطلاب لتحفيزهم، وتدربهم على إقامة مشروعات داخل مدارسهم، وإنشاء مدارس داخل المصانع لتوفير الأيدي العاملة المدربة على أسس علمية لسوق العمل.

ووجه الجيوشي بإضافة مسابقات ترفيهية بداخل المنتدى؛ لقياس سرعة أداء المتسابقين من طلاب وخريجي التعليم الفني والدبلومات المتوسطة ورواد الأعمال من الشباب حتى سن 30 سنة، مشيرًا إلى أن هذه المسابقة ستتيح للطلاب رؤية الشركات والمصانع المشتركة بتقديم منتجاتها على هامش المنتدى.

وفي هذا السياق، أوضح البكل أن هذا الملتقى تنظمه الجهات الأربع (وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التعليم العالي، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري)، ويتضمن معارض للشركات والمصانع الرعاة للمنتدى، وعددًا من المسابقات التي تشمل 17 مسابقة، منها 16 مسابقة تخصص بالإضافة إلى مسابقة حرة، لاختيار 10 من المرشحين للنهائيات في كل مسابقة، ليحصل الفائز الأول على جائزة مادية قدرها خمسة آلاف جنيه، والثاني سيفوز بثلاثة آلاف جنيه، والثالث سيحصل على ألفي جنيه، مع ترشيحهم للمسابقات الدولية، مبينًا أن كل جهة تتولى تصفية المتسابقين، وتقديم المرشحين للنهائيات في موعد أقصاه الأول من ديسمبر المقبل.

وتم خلال الاجتماع عرض الموقع الإلكتروني للمنتدى، وقاعدة البيانات للاشتراك فيه، وأسلوب التقييم لاختيار المتسابقين المرشحين للمسابقة ثم الفائزين لها من خلال النتائج.