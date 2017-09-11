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غدًا.. وزير الصحة يتفقد مستشفى دنشال بالبحيرة تمهيدا لافتتاحه

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مصراوي Masrawy

غدًا.. وزير الصحة يتفقد مستشفى دنشال بالبحيرة تمهيدا لافتتاحه

07:27 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

غدًا.. وزير الصحة يتفقد مستشفى دنشال بالبحيرة تمهيدا لافتتاحه

الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة

القاهرة- (أ ش أ):

يزور الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، غدا الثلاثاء، محافظة البحيرة؛ لتفقد مستشفى الكبد بدنشال بمركز دمنهور، تمهيدا لافتتاحه، كما تشمل الزيارة قيام الوزير بافتتاح بنك الدم بمستشفى إيتاي البارود بحضور المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة.

وقال الدكتور علاء الدين عثمان وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الاثنين- إن مستشفى دنشال أحد مستشفيات التكامل والتي تم تحويلها إلى مركز وعيادات خارجية لعلاج الكبد والجهاز الهضمي وذلك بتكلفة إجمالية 53 مليون جنيه.

يضم المستشفى 15 عيادة تخصصية، وعيادة أسنان، وصيدلية، ومعمل تحاليل، وأشعة تلفزيونية، و5 أسرة عناية مركزة، وغرفة عمليات كاملة، وتعقيم مركزي ومغسلة مركزية وغرفة نفايات.

وأضاف أنه من المقرر أن يقدم المركز خدمة طبية وتخصصية متميزة لخدمة 5 محافظات وهي البحيرة، والإسكندرية، ومرسى مطروح، وكفر الشيخ والغربية، من خلال عيادات الجهاز الهضمي وفيروس "سي"، والرمد، والجلدية، والأنف والأذن، والمخ، والأعصاب، والأمراض الوراثية، والأطفال والمسالك البولية، بالإضافة إلى 2 جهاز هضمي علوي وسفلي.

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