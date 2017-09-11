الكفن ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين بالصف

كتب - محمد شعبان:

نجحت أجهزة الأمن بالجيزة، برئاسة اللواء هشام العراقي، في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي "الغرابلي" و"أبو عليان" بمركز الصف.

تعود الخصومة بين العائلتين إلى مقتل أحد أفراد عائلة "الغرابلي" بمنطقة نزلة عليان، وسط إصرار العائلة الثانية على الأخذ بالثأر.

تم عقد جلسة صلح بين العائلتين بديوان عائلة أبو عابد بمنطقة عرب الحصار بالصف، بحضور اللواء محمود شوقي، مدير قطاع شرق الجيزة، والنائب البرلماني علاء عابد.

وقدم أحد أبناء عائلة عليان الكفن إلى عائلة الغرابلي، وتعهد الطرفان على الالتزام بالصلح وسط تكبيرات من الحضور.