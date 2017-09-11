أخبار عاجلة

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

الكفن ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين بالصف

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الكفن ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين بالصف

07:10 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

الكفن ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين بالصف

الكفن ينهي خصومة ثأرية

كتب - محمد شعبان:

نجحت أجهزة الأمن بالجيزة، برئاسة اللواء هشام العراقي، في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي "الغرابلي" و"أبو عليان" بمركز الصف.

تعود الخصومة بين العائلتين إلى مقتل أحد أفراد عائلة "الغرابلي" بمنطقة نزلة عليان، وسط إصرار العائلة الثانية على الأخذ بالثأر.

تم عقد جلسة صلح بين العائلتين بديوان عائلة أبو عابد بمنطقة عرب الحصار بالصف، بحضور اللواء محمود شوقي، مدير قطاع شرق الجيزة، والنائب البرلماني علاء عابد.

وقدم أحد أبناء عائلة عليان الكفن إلى عائلة الغرابلي، وتعهد الطرفان على الالتزام بالصلح وسط تكبيرات من الحضور.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الداخلية: مقتل 10 إرهابيين خلال مداهمة أمنية بمحافظة الجيزة

    أخبار

  • النيابة تتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من موقع مقتل إرهابيين

    أخبار

  • الداخلية تكشف في بيان رسمي تفاصيل مقتل طبيب "الساحل"

    أخبار

  • المعمل الجنائي يعاين موقع مقتل إرهابيين بأرض اللواء

    أخبار

إعلان

445a3fc55e.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة

حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء"

حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء"

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا