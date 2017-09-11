وزير الخارجية يبحث مع نظيره الياباني سبل دعم العلاقات بين البلدين

القاهرة- (أ ش أ):

عقد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، جلسة مباحثات موسعة مع نظيره الياباني تارو كونو، الذي يقوم حاليا بزيارة إلي القاهرة.

وتتناول المباحثات- التي تعقد بقصر التحرير- سبل دعم العلاقات الثنائية بين القاهرة وطوكيو والتنسيق بينهما بشأن عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومن بينها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وجهود مكافحة الإرهاب.