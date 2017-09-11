أخبار عاجلة

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الياباني سبل دعم العلاقات بين البلدين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الياباني سبل دعم العلاقات بين البلدين

07:25 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الياباني سبل دعم العلاقات بين البلدين

وزير الخارجية سامح شكري

القاهرة- (أ ش أ):

عقد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، جلسة مباحثات موسعة مع نظيره الياباني تارو كونو، الذي يقوم حاليا بزيارة إلي القاهرة.

وتتناول المباحثات- التي تعقد بقصر التحرير- سبل دعم العلاقات الثنائية بين القاهرة وطوكيو والتنسيق بينهما بشأن عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومن بينها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وجهود مكافحة الإرهاب.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مفتي الجمهورية يدين الهجوم الإرهابي بالعريش.. ويؤكد: لن يزيدنا إلا قوة

    أخبار

  • تدين حادث العريش الإرهابي وتؤكد على عزم الدولة التصدي للأعمال

    أخبار

  • عمرو موسى يقيّم أول 3 سنوات من حكم -

    أخبار

  • ​سفير السويد الجديد لدى يصل القاهرة لتسلم مهام منصبه

    أخبار

إعلان

b30748f81e.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو)

الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو)

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو)

مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو)

اللاوندي: فرنسا أصبحت «صوت مصر» داخل الاتحاد الأوروبي

اللاوندي: فرنسا أصبحت «صوت مصر» داخل الاتحاد الأوروبي