وزير الخارجية يبحث مع نظيره الياباني سبل دعم العلاقات بين البلدين
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الياباني سبل دعم العلاقات بين البلدين
07:25 م الإثنين 11 سبتمبر 2017
وزير الخارجية سامح شكري
القاهرة- (أ ش أ):
عقد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، جلسة مباحثات موسعة مع نظيره الياباني تارو كونو، الذي يقوم حاليا بزيارة إلي القاهرة.
وتتناول المباحثات- التي تعقد بقصر التحرير- سبل دعم العلاقات الثنائية بين القاهرة وطوكيو والتنسيق بينهما بشأن عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومن بينها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وجهود مكافحة الإرهاب.
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