الصحة: تشغيل تجريبي لمستشفى بنها للتأمين الصحي السبت المقبل

كتب- أحمد جمعة:

تفقد الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان يرافقه اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، اليوم الاثنين، مستشفى بنها للتأمين الصحي تمهيدا للافتتاح الرئاسي له بتكلفة بلغت 104 ملايين جنيه شاملة إنشاءات وتجهيزات.

وقرر وزير الصحة والسكان تشغيل المستشفى تجريبيا اعتبارا من يوم السبت القادم، قبل الافتتاح الرئاسي في أكتوبر القادم، لافتا إلى جاهزية المستشفى لاستقبال المرضى.

ووجه وزير الصحة والسكان بتزويد المستشفى بـ 20 جهاز تنفس صناعي، سيتم توريد 10 منها غدا، كما وجه بتحويل غرف الإدارة إلى غرف للرعاية المركزة؛ حرصا على زيادة عدد أسرة الرعاية بالمستشفى.

وأشاد وزير الصحة والسكان بالفريق الطبي بالمستشفى من أطباء وتمريض، مؤكدا وجود كافة التخصصات الطبية بالمستشفى، مشيرا إلى أن المستشفى يمثل صرحا طبيا على أعلى مستوى لخدمة مرضى المحافظة.

وأوضح وزير الصحة والسكان أنه تم إنشاء المستشفى على مساحه ٢٢٠٠ متر مربع، حيث تتكون من أرضي و٧ أدوار متكررة، بسعة ٢٣٢ سريرًا داخليًا، و24 سرير عناية مركزة، و22 سرير استقبال وطوارئ، بالإضافة إلى ١٨ ماكينة غسيل كلوي، و١٢حضانة، و٨ غرف عمليات مجهزة.

وقال وزير الصحة والسكان -خلال مؤتمر صحفي على هامش تفقده للمستشفى- إن مصر ستشهد خلال الفترة القادمة طفرة طبية من خلال التوسع في افتتاح مستشفيات ذات بنية تحتية على أعلى مستوى، ووفقا للأكواد العالمية لبناء المستشفيات، مشيرا إلى أنه بيناير القادم سيكون إجمالي المستشفيات الجديدة التي سيتم افتتاحها 31.

وأكد أن رئيس الجمهورية يعمل بخطى سريعة ومن ورائه جميع الوزراء، قائلا :"نحن بوزارة الصحة والسكان نعمل على قدما وساق لبناء مستشفيات ذات بنية تحتية على أعلى مستوى، لتكون النواة لمشروع التأمين الصحي الجديد، والذي من المقرر الانتهاء منه خلال الثلاثة أشهر القادمة".