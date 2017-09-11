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الجيش اليمني: مقتل وإصابة عشرات الحوثيين في معارك شرق صنعاء

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مصراوي Masrawy

الجيش اليمني: مقتل وإصابة عشرات الحوثيين في معارك شرق صنعاء

07:15 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

الجيش اليمني: مقتل وإصابة عشرات الحوثيين في معارك شرق صنعاء

الجيش اليمني

صنعاء - (د ب أ)
أعلنت قوات الجيش الوطني الموالية للحكومة الشرعية، اليوم الاثنين، مقتل واصابة العشرات من مسلحي الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح، بمعارك بمديرية نهم /40 كيلومترا شرق صنعاء/.

ونقل موقع الجيش "سبتمر نت"، عن مصادر ميدانية قولها إن معارك عنيفة اندلعت بين مليشيا الحوثي وصالح، وقوات الجيش الوطني في مواقع جبل القرن، ووادي نملة، ومناطق المدفون، والقتب، ومسورة، والمجاوحة في نهم.

ووفقا للمصادر، فقد تزامنت المعارك مع تواصل القصف المدفعي والصاروخي المتبادل في جميع مواقع المواجهات.

وخلفت المعارك، بحسب ما ذكرت المصادر ،"عشرات القتلى والجرحى من المليشيا الانقلابية، اضافة الى تدمير اليات ومعدات عسكرية".

في غضون ذلك، أوضحت المصادر، أن مقاتلات التحالف العربي شنت غارات جوية على مواقع وتجمعات متفرقة للمليشيا (الحوثيون وقوات صالح) في جبال يام، ومنطقتي القتب، والمدفون.

وتمكنت بعض غارات التحالف العربي من تدمير مخزن للأسلحة تابع للمليشيا في نهم. طبقا لما ذكرته المصادر.

ومنذ أكثر من عامين تحاول قوات الجيش الحكومية الدخول إلى العاصمة صنعاء عن طريق مديرية نهم، و التي توصف بالبوابة الشرقية للعاصمة، غير أنها حتى اليوم لم تستطع السيطرة الكاملة على هذه المديرية ذات الطرق والجبال الوعرة.

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