ارتفاع أعداد قتلى زلزال المكسيك إلى 95 قتيلا

مكسيكو سيتي - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الخارجية في المكسيك ارتفاع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب الخميس الماضي السواحل الجنوبية للبلاد بقوة 8.1 درجة على مقياس ريختر إلى 95 قتيلا.

وأوضحت وزارة الخارجية -حسبما نقلت شبكة (إيه بي سي) نيوز الأمريكية اليوم الاثنين- أن الزلزال وإعصار كاتيا اضطروا المكسيك إلى سحب عرضها بتقديم مساعدات إلى ولايتي "هيوستون وتكساس" الأمريكيتين اللذين ضربهما إعصار "هارفي" في أغسطس الماضي.

وذكرت الشبكة الأمريكية أن الوفيات الخمس الإضافية وقعت في ولاية "أواكساكا" التي تعد الأكثر تضررا جراء الزلزال، حيث قال حاكم الولاية اليخاندرو مراد إن أعداد القتلى في الولاية قد ارتفع من 71 إلى 76.

وكان مسئولون مكسيكيون قد أفادوا بمقتل 19 شخصا في ولايتي "تشياباس وتاباسكو".