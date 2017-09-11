اجتماع عربي لمتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الأخيرة

القاهرة - (أ ش أ):

عقدت هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات التابعة للقمة العربية اجتماعا لها، مساء الإثنين، على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة سفير الأردن لدى مصر ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية السفير علي العايد التي ترأس بلاده القمة العربية.

وتضم الهيئة في عضويتها كلا من "الأردن وموريتانيا والسعودية وتونس والجزائر وجيبوتي بالإضافة إلى جامعة الدول العربية.

وتم خلال الاجتماع مراجعة التقرير نصف السنوي حول متابعة تنقيذ قرارات القمة العربية الأخيرة في الأردن والتعرف على مدى التزام الدول بتنفيذ كل قرار على حده؛ وماهي القرارات التي لم تنفذ حتى الآن وأسباب عدم التنفيذ.

ورفعت الهيئة تقريرا بنتائج أعمالها إلى اجتماعها على المستوى الوزاري غدًا برئاسة وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي.