وزير الدفاع يؤكد قطع مصر كل العلاقات العسكرية مع كوريا الشمالية

(يونهاب):

أعلنت وزارة الدفاع الوطني الكورية الجنوبية، اليوم الأثنين، أن وزيرى دفاع كوريا الجنوبية ومصر اتفقا على توثيق الشراكة بين بلديهما حول كوريا الشمالية وتطوير الأسلحة، وذلك حسبما أشارت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وخلال المباحثات التي جمعت بين وزير الدفاع الوطني الكوري سونج يونج مو، ونظيره المصري صدقي صبحي، أكد الضيف الزائر على أن بلاده قطعت كل صلاتها العسكرية مع كوريا الشمالية، وفقا للوزارة في سيول.

ونقلت وزارة الدفاع الكورية عن صبحي قوله: "إن القاهرة ستتعامل بشكل وثيق مع سيول ضد تصرفات كوريا الشمالية التي تهدد سلم واستقرار المجتمع الدولي".

وخلال المباحثات أيضًا، وافق الوزير المصري على طلب نظيره الكوري للتعاون بشأن تشديد العقوبات على كوريا الشمالية، ردًا على تجربتها النووية الأخيرة التي أجرتها الأسبوع الماضي، وتشارك القاهرة في اجتماعات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة باعتبارها عضو غير دائم فيه.

وخلال أولى المباحثات التي جمعت بين وزيري البلدين، اتفق الطرفان أيضًا على توسيع التعاون الثنائي في مجال الصناعات الدفاعية.

وفي السياق، تلقى صبحي تنويرًا من الجانب الكوري حول جودة منتجات الأسلحة الكورية الجنوبية، وغيرها من الصناعات الدفاعية الأخرى.

وفي سياق جهود تحسين التعاون بين الطرفين، تخطط مصر الشهر المقبل، لفتح ملحقية عسكرية لها في سيئول.

ووصل صبحي، إلى كوريا الجنوبية خلال عطلة نهاية الأسبوع، في زيارة رسمية تستغرق خمسة أيام، وتأتي إطار تدابير المتابعة لمذكرة تفاهم حول التعاون الدفاعي بين كوريا الجنوبية ومصر، والتي وقعها الجانبان في شهر مارس الماضي.