مصرع طفل سقط عليه حائط بالبدرشين

كتب - محمد شعبان:

لقي طفل مصرعه، اليوم الإثنين؛ سقط عليه حائط بمنزل جدته بمنطقة سقارة بمركز البدرشين، جنوب محافظة الجيزة.

تحريات العميد خالد فهمي، مأمور قسم البدرشين، أشارت إلى أن الطفل "أدهم"، 7 سنوات، لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته بنزيف داخلي بالمخ، وكسر بالجمجمة.

تم نقل الجثة إلى المستشفى، وحُرر محضر باولاقعة، أحاله اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة التي صرحت بالدفن.