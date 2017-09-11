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مصرع طفل سقط عليه حائط بالبدرشين

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مصراوي Masrawy

مصرع طفل سقط عليه حائط بالبدرشين

07:04 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

مصرع طفل سقط عليه حائط بالبدرشين

ارشيفية

كتب - محمد شعبان:

لقي طفل مصرعه، اليوم الإثنين؛ سقط عليه حائط بمنزل جدته بمنطقة سقارة بمركز البدرشين، جنوب محافظة الجيزة.

تحريات العميد خالد فهمي، مأمور قسم البدرشين، أشارت إلى أن الطفل "أدهم"، 7 سنوات، لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته بنزيف داخلي بالمخ، وكسر بالجمجمة.

تم نقل الجثة إلى المستشفى، وحُرر محضر باولاقعة، أحاله اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة التي صرحت بالدفن.

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