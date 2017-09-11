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للمرة الخامسة.. تجديد حبس ابنة القرضاوي 15 يومًا

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مصراوي Masrawy

للمرة الخامسة.. تجديد حبس ابنة القرضاوي 15 يومًا

07:00 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

للمرة الخامسة.. تجديد حبس ابنة القرضاوي 15 يومًا

القرضاوي

كتب – أحمد أبو النجا:
قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الاثنين، تجديد حبس علا يوسف القرضاوي 15 يوما، للمرة الخامسة، على ذمة التحقيقات في القضية 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة، واتهامها بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.

وأجلت النيابة نظر أمر حبس المهندس حسام خلف، زوج ابنة القرضاوي لجلسة غدًا الثلاثاء.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية؛ ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والدعوة للتظاهر دون تصريح، والتحريض على العنف، وتمويل الجماعة الإرهابية.

كانت الأجهزة الأمنية، ورد لها بلاغ يفيد بانضمام المتهمين لجماعة أسست على خلاف القانون، وبتقنين الإجراءات ألقى القبض عليهما وعرضهما على النيابة للتحقيق في الواقعة.

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