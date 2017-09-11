بالصور.. مدير متحف النيل بأسوان: استقبلنا 530 ألف زائر منذ 2016
بالصور.. مدير متحف النيل بأسوان: استقبلنا 530 ألف زائر منذ 2016
07:07 م الإثنين 11 سبتمبر 2017
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أسوان - إيهاب عمران:
قال المهندس هشام فرغلي، مدير عام متحف النيل بأسوان، إن المتحف استقبل منذ افتتاحه في 10 يناير 2016 نحو 530 ألف شخص، موضحًا أن معظم الزائرين من مواطني أسوان والأجانب من دول حوض النيل.
وأضاف فرغلي أن المتحف يعد إضافة هامة للمزارات السياحية والأثرية بالمحافظة.
والمتحف يقع على مساحة 146 ألف متر مربع، منها ألف متر مربع بتخصيص من محافظة أسوان، والباقي من أملاك وزارة الري، وقد خصص منها 129 ألف متر مربع للعرض المتحفي.
ويحوي المتحف عددًا من المقتنيات الأثرية، تشمل 250 قطعة أثرية، تُسجل رحلة جريان نهر النيل بداية من منابعه وحتى المصب بالبحر الأبيض المتوسط. كما أهدت وزارة الثقافة المتحف 61 لوحة فنية هامة توضح أبرز ما تناوله كبار الفنانين المصريين لرحلة نهر النيل في مصر.
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