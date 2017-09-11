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مصرع عامل اختناقًا في حريق بمسجد في المنوفية

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مصراوي Masrawy

مصرع عامل اختناقًا في حريق بمسجد في المنوفية

07:06 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

مصرع عامل اختناقًا في حريق بمسجد في المنوفية

صورة ارشيفية

المنوفية - مروة فاضل:
لقي عامل مصرعه اختناقًا أثناء محاولته إطفاء حريق نشب بغرفة ملحقة بالمسجد الشرقي في قرية ميت خلف بمركز شبين الكوم فيمحافظة المنوفية.

تلقى مدير الأمن اللواء أحمد عتمان إخطارًا من العميد ياسر جلال مدير إدارة الحماية المدنية بالحريق الذي اندلع في غرفة مخصصة لتخزين ديزل أعمال كهرباء المسجد، وتمكن القوات من السيطرة على الحريق، الذي رجحت المعاينة أن يكون سببه ماس كهربائي.

أسفر الحريق عن وفاة "م. ا. م" 23 سنة، اختناقًا أثناء مساعدته في أعمال إطفاء الحريق، ونُقل جثمانه إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي.

تم التحفظ على محل الحريق، وتكليف قسم الأدلة الجنائية بالفحص، وحرر عن الواقعة المحضر رقم 4729 إداري مركز شبين الكوم لسنة 2017 وجاري العرض على النيابة.​

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