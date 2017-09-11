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بالصور.. محافظ بورسعيد يشهد الاحتفال باليوبيل الذهبي لدوري الشركات

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مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ بورسعيد يشهد الاحتفال باليوبيل الذهبي لدوري الشركات

07:05 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، الاحتفال الذي أقامه الاتحاد الرياضي للشركات بمناسبة اليوبيل الذهبي لمرور 50 عامًا على تأسيس الاتحاد.

وأكد الغضبان، خلال كلمته، على أن بورسعيد تفتخر باستقبال هذا الحدث الرياضي الكبير الذي يضم 22 ألف متسابق في مختلف الألعاب، مشيرًا إلى أن هذه البطولة تكتسب أهمية خاصة من كونها متنفسًا جيدًا لعمال الشركات، والمشاركة بها تعود على المشاركين ومصانعهم وشركاتهم التي يعملون لها بكل النفع.

ولفت المحافظ إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية استعدت لاستقبال هذا الحدث الرياضي، مقدمًا الشكر لاتحاد الشركات ومجالس إدارات الشركات على اختيار محافظة بورسعيد لاستضافة البطولة.

حضر الاحتفال المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسني غندر رئيس اتحاد الشركات، والمهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة الأسبق، واللواء حرب الدهشوري وعصام عبد المنعم، رؤساء اتحاد الكرة السابقين، واللواء محمد عزت عادل أحد المؤسسين لاتحاد الشركات، ورؤساء مجالس إدارات الشركات، ولفيف من الرياضيين.​

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