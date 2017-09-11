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وفاة ضابط شرطة أثناء خدمته في الوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

وفاة ضابط شرطة أثناء خدمته في الوادي الجديد

07:04 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

وفاة ضابط شرطة أثناء خدمته في الوادي الجديد

مديرية امن الوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:
توفي ضابط شرطة من قوة تأمين الطرق بمديرية أمن الوادي الجديد، مساء اليوم الإثنين، متأثرًا بإصابته بذبحة صدرية أثناء خدمته.

تلقى اللواء عبد الرحمن شحاتة، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا من إدارة النجدة بوصول جثمان الضابط برتبة ملازم أول عبد النبي عيد حسن إلى مستشفى الخارجة العام، حيث توفي متأثرًا بإصابته بذبحة صدرية أثناء خدمته.

وجه مدير الأمن باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتسليم جثمان الضبط إلى ذويه.​

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