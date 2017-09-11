شكري يبحث مع وزير خارجية اليابان تهديدات كوريا الشمالية (صور)

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وزير الخارجية يستعرض لضيفه مزايا الاستثمار الياباني في مصر

استقبل سامح شكري وزير الخارجية وزير خارجية اليابان تارو كونو، في أول زيارة له عقب توليه مهام منصبه مؤخرا.

وأجرى الوزيران مباحثات اليوم الاثنين تناولت التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان له، بأن وزير شكري استهل اللقاء بتقديم التهنئة لوزير خارجية اليابان على توليه مهام منصب وزير الخارجية، مشيدا بالعلاقات التاريخية بين البلدين.

وأشار أبو زيد إلى أن اللقاء تناول التعاون الثنائي بين البلدين، إذ شكر وزير الخارجية الجانب الياباني لدعم مصر في مشروع المتحف المصري الكبير، معربا عن تطلع مصر لمشاركة رئيس الوزراء الياباني في افتتاح المتحف.

وفي سياق الإشادة على دعم اليابان لمركز القاهرة الدولي للتدريب على تسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام منذ عام 2008 من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي«UNDP»، أعرب شكري عن تطلع مصر لدعم اليابان السفيرة مشيرة خطاب مرشحة مصر وأفريقيا لمنصب مدير عام اليونسكو.

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وأردف أبو زيد، بأن وزير الخارجية أعرب عن الرغبة في زيادة الاستثمارات اليابانية في مصر، مشيرا إلى قانون الاستثمار الموحد وما يوفره من فرص حقيقية وآفاق كبيرة للاستثمار الأجنبي المباشر، فضلا عن مميزات السوق المصرية، وما يوفره من عناصر جذب للمستثمرين اليابانيين.

وتناول اللقاء أيضا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك مثل التوتر في شبه الجزيرة الكورية والآثار الناجمة عن التجربة النووية الأخيرة لكوريا الشمالية، واستمرارها في تطوير قدراتها الصاروخية بما يشكل تهديدا لجيرانها، إذ أكد الجانبان على أهمية التزام كوريا الشمالية بتنفيذ قرارات مجلس الأمن في هذا الشأن.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزيران تناولا القضية الفلسطينية وأهمية التوصل إلى سلام عادل ودائم للصراع العربي الإسرائيلي من خلال قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، والوضع في سوريا وليبيا، بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، إذ استعرض وزير شكري الدور البارز للأزهر الشريف ودار الإفتاء في هذا الصدد.

ومن جانبه، أعرب وزير خارجية اليابان عن سعادته بزيارة مصر، مؤكدا أن تعزيز العلاقات اليابانية العربية بشكل عام، والعلاقات مع مصر على وجه الخصوص، يمثل أولوية خاصة له، فضلا عن سعادته بعقد الجلسة الأولى من الحوار العربي الياباني خلال فترة توليه منصب وزير الخارجية.

كما أعرب الوزير تارو كونو عن اهتمام بلاده الخاص بتعزيز الشراكة مع مصر في المجالين الثقافي والتعليمي.

وشهدت العلاقات بين البلدين تطورات في الفترة الأخيرة، فضلا عن العديد من الزيارات المتبادلة الناجحة، إذ أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي زار القاهرة في يناير 2015، فيما زار الرئيس عبدالفتاح السيسي العاصمة طوكيو في 28 فبراير 2017، وألقى كلمة أمام البرلمان الياباني كأول رئيس مصري وعربي يتحدث أمام البرلمان الياباني، فضلا عن