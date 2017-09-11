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قورة: هيومان رايتس ووتش فقدت مصداقيتها وخرجت عن الحياد

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قورة: هيومان رايتس ووتش فقدت مصداقيتها وخرجت عن الحياد قورة: هيومان رايتس ووتش فقدت مصداقيتها وخرجت عن الحياد

التحرير

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هاجم ياسر قورة، مساعد رئيس حزب الوفد للشؤون البرلمانية والسياسية، تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش بشأن ، بعد اتهامها باستخدام التعذيب الممنهج ضد المعارضين، مؤكدًا أنها فقدت مصداقيتها وخرجت عن الحياد ورسالتها لحماية حقوق اﻹنسان، لافتًا إلى أن دور المنظمة تحوّل إلى أجندة سياسية تستخدمها الدول المعادية لمصر التي ترغب في زعزة الاستقرار داخل مصر.

واعتبر قورة، في تصريحات صحفيه له اليوم، أن ما جاء بالتقرير يعد من قبيل الاستهداف والتشويه المتعمد لمصر، وأن المنظمة أجندتها السياسية معروفة وتوجهاتها المنحازة، متسائلًا: «كيف لمنظمة مثل هيومن رايتس واتش أن تجعل أحد مستشاريها القطري عبد الرحمن النعيمي، الصديق الأقرب لنظام (الحمدين) الحاكم في قطر، الذي صنفته وزارة الخزانة الأمريكية كأحد عناصر الإرهاب في العالم، إلى جانب وليد شرابي القاضى المفصول، الهارب من العدالة في مصر».

ولفت إلى أن الاتهامات تأتي ضمن الموجة الحالية في الكونجرس الأمريكي لمحاولة تكريس الصورة النمطية للدولة المصرية على أنها لا تبالي بحقوق الإنسان، مشددًا على أنه الأهداف الحقيقية وراء الحملة المسعورة ضد مصر ستظهر خلال الأيام المقبلة.

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التحرير

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