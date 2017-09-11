الجمال: استفتاء استقلال الأكراد بالعراق يخالف الدستور

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أكد اللواء سعد الجمال، رئيس لجنة الشئون العربية بالبرلمان، أن الاستفتاء المقرر إجراؤه فى الخامس والعشرين من هذا الشهر على استقلال الأكراد بالعراق وإقامة الدولة الكردية، يتنافى مع الدستور العراقى، ويعصف بجملة من مواده الأساسية، وهو الدستور الذى وافق عليه العراقيون كافة بمن فيهم الأكراد والسنة عام 2005، الذى ينص فى مادته الأولى أن «العراق دولة اتحادية واحدة، وباقى المواد التى تنص على وحدة الدولة العراقية وملكية الثروات للشعب العراقى كله».

وأوضح في بيان له اليوم، أن إنشاء مثل تلك الدولة ينبئ عن معارك وحروب أهلية وإقليمية بين أطراف الشعب العراقى ذاته مع دخول تركيا وإيران كطرفين صاحبي مصلحة وأطماع فى العراق، كما ينبئ عن بداية تقسيم حقيقى للدولة العراقية بعرقياتها ومذاهبها المتنوعة.

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ولفت إلى أن الأكراد مكون أصيل من مكونات الشعب العراقى مع أشقائهم من العرب والتركمان وغيرهم، وأن الاصطفاف الذى جمعهم هو الذى مكنهم من دحر الإرهاب، قائلاً: «لكن تأتى هذه الدعوة للانفصال لتلقى بظلال من القلق والخوف على مستقبل العراق، بل على الأمن القومى العربى بأكمله».