أخبار عاجلة

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

الجمال: استفتاء استقلال الأكراد بالعراق يخالف الدستور

Google+ Print
الجمال: استفتاء استقلال الأكراد بالعراق يخالف الدستور الجمال: استفتاء استقلال الأكراد بالعراق يخالف الدستور

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكد اللواء سعد الجمال، رئيس لجنة الشئون العربية بالبرلمان، أن الاستفتاء المقرر إجراؤه فى الخامس والعشرين من هذا الشهر على استقلال الأكراد بالعراق وإقامة الدولة الكردية، يتنافى مع الدستور العراقى، ويعصف بجملة من مواده الأساسية، وهو الدستور الذى وافق عليه العراقيون كافة بمن فيهم الأكراد والسنة عام 2005، الذى ينص فى مادته الأولى أن «العراق دولة اتحادية واحدة، وباقى المواد التى تنص على وحدة الدولة العراقية وملكية الثروات للشعب العراقى كله».

وأوضح في بيان له اليوم، أن إنشاء مثل تلك الدولة ينبئ عن معارك وحروب أهلية وإقليمية بين أطراف الشعب العراقى ذاته مع دخول تركيا وإيران كطرفين صاحبي مصلحة وأطماع فى العراق، كما ينبئ عن بداية تقسيم حقيقى للدولة العراقية بعرقياتها ومذاهبها المتنوعة.

شاهد أيضا

ولفت إلى أن الأكراد مكون أصيل من مكونات الشعب العراقى مع أشقائهم من العرب والتركمان وغيرهم، وأن الاصطفاف الذى جمعهم هو الذى مكنهم من دحر الإرهاب، قائلاً: «لكن تأتى هذه الدعوة للانفصال لتلقى بظلال من القلق والخوف على مستقبل العراق، بل على الأمن القومى العربى بأكمله».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو)

الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو)

سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار

سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار

آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال»

آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال»

مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو)

مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو)