محافظ الإسكندرية ومدير المعهد السويدي يبحثان سبل التعاون وتعزيز العلاقات

اﻹسكندرية - أ ش أ:

بحث محافظ الإسكندرية محمد سلطان، اليوم الإثنين، ومدير المعهد السويدي بالمحافظة بيتر وديروود، تعزيز سبل التعاون وتطوير العلاقات الثقافية التي تربط البلدين.

وأكد المحافظ، حرصه على تعزيز وتطوير واستمرار العلاقات بين الجانبين وتبادل الخبرات بين البلدين في كافة المجالات، مشيرا إلى أن الإسكندرية ذات طابع ورونق خاص وتاريخ عريق وتضم كافة الحضارات والثقافات.

وأضاف أنه يعمل على جميع الاتجاهات لحل جميع القضايا التي تهم الشارع السكندري، والتي منها إحلال وتجديد البنية التحتية ورفع كفاءة منظومة النظافة، وتطوير شبكة النقل والمواصلات وتأهيل الطرق وتنمية الاستثمارات الموجودة بالمحافظة وتشجيع السياحة فهي مدينة تمتلك مقومات تجعلها مدينة على أعلى مستوى عالميا.

ولفت سلطان إلى أهمية زيادة الفاعليات الثقافية وذلك لرفع مستوى الوعي لدى أهالي المدينة، مؤكدًا أهمية التعاون في العديد من المجالات.

ومن جانبه، أعرب مدير المعهد السويدي، عن محبته الكبيرة للإسكندرية وأنها ملتقى الثقافات والحضارات، مؤكدا أنه على أتم الاستعداد لتوفير كل الدعم والخبرات اللازمة للمحافظة.

كما دعا وديروود المحافظ إلى المشاركة في مسيرة الدراجات التي ينظمها المعهد يوم الجمعة المقبل، والتي ستبدأ من وسط المدينة وحتى حدائق أنطونيادس، وذلك تشجيعا للسياحة.​