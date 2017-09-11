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السيطرة على حريق اندلع بفرن بلدي أعلى عقار في الدقهلية

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مصراوي Masrawy

السيطرة على حريق اندلع بفرن بلدي أعلى عقار في الدقهلية

06:46 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

السيطرة على حريق اندلع بفرن بلدي أعلى عقار في الدقهلية

ارشيفية

الدقهلية - رامي القناوي:
تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة الدقهلية، اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق اندلع بفرن بلدي أعلى عقار في قرية ليسا الجمالية التابعة لمركز الجمالية.

تلقى مدير الأمن اللواء أيمن الملاح إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالحريق وانتقال قوات الحماية المدنية، بقيادة المقدم أحمد عوض رئيس قسم الإطفاء، وإشراف العميد مروان عبد المعطي خيوة مدير إدارة الحماية المدنية، وسيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ حيث تمت السيطرة على النيران قبل امتدادها، ودون أن يسفر ذلك عن إصابات.

وبالفحص، تبين أن الحريق بدأ بشعلة نيران شبت في كمية من قش الأرز جوار الفرن المبني أعلى عقار مكون من طابقين ملك "يوسف. ى. ى" 29 سنة - عامل، والذي بسؤاله نفى الشبهة الجنائية، وأوضح أن الحريق ناتج عن خطأ من زوجته أثناء إعدادها وجبة غذاء للأسرة.

أخطر قسم الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة، وحرر عن ذلك المحضر رقم 2737/2017 إداري المركز.​

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