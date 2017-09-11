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استعدادًا للعام الدراسي.. صيانة 29 مدرسة في كفر الشيخ بـ 20 مليون جنيه

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مصراوي Masrawy

استعدادًا للعام الدراسي.. صيانة 29 مدرسة في كفر الشيخ بـ 20 مليون جنيه

06:37 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

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كفر الشيخ - إسلام عمار: 

أعلن صلاح عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، طرح 29 مدرسة للصيانة، بتكلفة 20 مليون جنيه، وذلك استعدادًا للعام الدراسي الجديد، منها 26 مدرسة تابعة للتعليم العام بتكلفة 17 مليون جنيه، و3 مدارس للتعليم الفني بتكلفة 3 ملايين جنيه.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ بقيادات المديرية ومديري الإدارات التعليمية الفرعية على مستوى المحافظة؛ لبحث الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، وتفعيل التكليفات الصادرة من وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي.

وقال وكيل الوزارة، فى تصريحات صحفية اليوم الإثنين، إن إجمالي عدد المدارس التي جرى إدراجها للصيانة هذا العام بلغ ألفًا و815 مدرسة، بينما صرفت تكاليف صيانة 744 مدرسة، ومن المقرر أن تدخل 22 مدرسة الخدمة هذا العام، بعد الانتهاء من صيانة 15 مدرسة، تلحق بها 7 مدارس أخرى في المراحل النهائية للصيانة.

كشف وكيل الوزارة أيضًا، في السياق، عن ترشيح ألف معلم للتدريب ببرنامج "المعلمون أولاً"، وذلك في جميع الإدارات التعليمية، ويشمل البرنامج المعلمين والأخصائين، بواقع 400 معلم من التعليم الثانوي، و400 من التعليم الابتدائي، و200 من التعليم الإعدادي.

كما طالب بتفعيل تسجيل الغياب إلكترونيًا مع أول أيام الدراسة، وموافاته بموقف الكتب أولاً بأول، على أن يتسلم جميع الطلاب كتبهم في أول يوم دراسي، موضحًا أنه لا علاقة بين المصروفات المدرسية وتسليم الكتب، ومشددًا على توصيل الإنترنت لكل مدارس المحافظة لتفعيل خدمة تسجيل الغياب إلكترونيًا.

ووجه أيضًا مسؤولي المديرية والإدارات الفرعية بفتح قنوات تواصل مع أولياء الأمور وأعضاء مجلس النواب والمعلمين، وتحديد مسؤول وأيام مخصصة لذلك.

حضر الاجتماع هناء شهاب وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، ووفاء عبد الله المدير العام التنفيذي، وأحمد فوده المدير العام للتعليم العام، وصلاح فهمي مدير عام الشؤون المالية والإدارية، والسيد سنور مدير عام التعليم الفني، ومديرو الإدارات التعليمية، ورؤساء الأقسام والموجهين، ومديرو الإدارات بالمديرية.​

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