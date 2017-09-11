حقوقي يطالب بسرعة تعديل قانون الجمعيات الأهلية

كتبت- هاجر حسني:

طالب علاء شلبي، الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، بضرورة إعادة النظر في قانون الجمعيات لأنه غير مرضٍ عنه داخليًا أو خارجيًا.

وقال شلبي، خلال كلمته في المؤتمر الذي عقدته الهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الاثنين، للرد على تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش، إن قانون كهذا يؤثر على صورة الدولة، متابعًا: "إقرار القانون لا يلغي إمكانية تعديله ولا يؤثر على صورة مصر".

وتابع الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان أن هذا القانون يعد أحد الثغرات التي مازالت تعاني منها البلاد في ملف حقوق الإنسان.

وعقدت الهيئة العامة للاستعلامات، موتمرًا صحفيًا، اليوم للرد على تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش.

كانت منظمة هيومن رايتس ووتش أصدرت الأسبوع الماضي تقريرًا، قالت فيه إن هناك حالات تعذيب ممنهج في السجون والأقسام، وأن ضباط وعناصر الشرطة و"قطاع الأمن الوطني" في مصر، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعذبون "المعتقلين" السياسيين بشكل روتيني بأساليب تشمل الضرب، والصعق بالكهرباء، وأحيانًا الاغتصاب.