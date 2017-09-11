بابا الفاتيكان يحذر ترامب من فصل شباب المهاجرين عن عائلاتهم

روما - (د ب أ)

دعا البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، اليوم الإثنين ، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إعادة النظر في القرار الذي لن يعد يسمح بحماية المهاجرين الشبان، الذين دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، من الترحيل.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية الرسمية " آنسا" عن البابا قوله " لقد سمعت رئيس الولايات المتحدة يتحدث، ويقدم نفسه كرجل مؤيد للحق في الحياة . إذا كان مؤيدا بقوة للحق في الحياة، فعليه أن يدرك بأن العائلة هي اللبنة الأساسية للحياة، ويجب أن يدافع عن وحدتها."

وفى الأسبوع الماضي، أصدر الرئيس الأمريكي قرارا بإنهاء برنامج العمل المؤجّل للطفولة الوافدة "داكا"، والذي قدمه سلفه الرئيس الأمريكي باراك أوباما في عام 2012.

وسمح برنامج "داكا" لنحو 800 ألف شخص من المهاجرين الشباب بالبقاء في الولايات المتحدة، والعمل أو الالتحاق بالمؤسسات التعليمية. وقد حث الرئيس ترامب الكونجرس الأمريكي على إعداد برنامج بديل لهذا البرنامج في غضون ستة أشهر.

وقال البابا إنه ليس على علم بتفاصيل قرار البيت الأبيض، لكنه حذر من أن " فصل الشباب عن عائلاتهم ليس بالشيء الجيد بالنسبة للشباب وللأسرة".

وأدلى بابا الفاتيكان بهذه التصريحات، خلال مؤتمر صحفي عُقد على متن الطائرة، في ختام جولته إلى كولومبيا التي استمرت من 6 إلى 11 سبتمبر.

ولطالما انتقد البابا فرنسيس، الذي ولد في الأرجنتين لأبوين إيطاليين مهاجرين، سياسات غلق الأبواب بوجه المهاجرين، بينما ترامب أحد أشد مناصريها.

وفي العام الماضي، قال البابا فرنسيس إن خطة ترامب لبناء جدار على الحدود مع المكسيك تتعارض مع مبادئ "المسيحية "، وهو تصريح رفضه ترامب بوصفه "مشينا".