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إصابة نحو 30 شخصا في حادث سكك حديدية بسويسرا

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مصراوي Masrawy

إصابة نحو 30 شخصا في حادث سكك حديدية بسويسرا

06:02 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

إصابة نحو 30 شخصا في حادث سكك حديدية بسويسرا

أرشيفية

جنيف - (د ب أ)

أعلنت متحدثة باسم الشرطة السويسرية إصابة نحو 30 شخصا بجروح طفيفة في حادث وقع اليوم الاثنين، على خط سكك حديدية سياحي عند محطة أندرمات في سويسرا.

وقع الحادث على خط ماترهورن جوتهارد بان الشهير أثناء محاولة نقل القاطرة من مؤخرة القطار إلى مقدمته.

وكان من المفترض أن تمر القاطرة بجوار العربات الخمس في مسار مواز.

ولسبب مجهول، لم تصل القاطرة إلى القضبان المنفصلة ولكنها اصطدمت ببقية عربات القطار بعد الانفصال عنه، بحسب مسؤول من خط السكك الحديدية.

وكان هناك حوالي 100 شخص على متن القطار وقت وقوع الحادث.

ولم تتوفر بعد معلومات عن جنسيات المصابين.

وهذا هو الحادث الثالث الذي يخلف خسائر عدة على هذا الخط منذ 2010 .

وأصيب 11 شخصا عام 2013 عندما اصطدم قطار إقليمي من خط ماترهورن جوتهارد بان بسيارة " فان" عند مزلقان.

وفي عام 2010، انحرف قطار من خدمة جلاسير إكسبريس وهو جزء من خط ماترهورن جوتهارد بان عن مساره بسبب السرعة. وتوفيت امرأة يابانية وأصيب 40 راكبا.

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