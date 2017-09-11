بعد ضربه بـ "شبشب" نسائي.. وفاة صياد في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أمام أحد مخابز قرية الروس خليج بحري، التابعة لمركز مطوبس بكفر الشيخ، سقط أحد الأشخاص متوفيًا، بعد تلقيه ضربات فوق رأسه سددتها سيدة مستجدمةً حذاءها (شبشب).

تلقى مدير الأمن اللواء أحمد صالح إخطارًا من العميد عبد الحميد بركات، مأمور مركز شرطة مطوبس، بتلقيه بلاغًا من المدعو "عبد الرازق. ف. ع" 54 سنة - عامل زراعي، مقيم بقرية الروس خليج بحري دائرة المركز، عن وفاة شقيقه "رزق"، 33 سنة - صيادًا، مقيم بذات العنوان أثناء مشاجرة مع إحدى السيدات أمام مخبز بالقرية.

انتقل العقيد عبد الفتاح المنشاوي رئيس فرع البحث الجنائي لغرب كفر الشيخ، والرائد حازم أبو السعد رئيس مباحث مركز شرطة مطوبس، والنقيب محمد زعلوك معاون المباحث، إلى مكان الواقعة بقرية الروس خليج بحري.

كشفت التحريات، التي أجريت تحت إشراف العميد محمد عمار مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، والتي توافقت مع أقوال شهود العيان من أهالي القرية، أن مشادة كلامية حدثت بين المتوفي، والمدعوه "عزيزة. ع. ح" 45 سنة - ربة منزل، تقيم بناحية الزورات خليج بحري دائرة مركز شرطة مطوبس، وأن المشاجرة تطورت إلى تعديها بالضرب على المجني عليه مستخدمةً حذاءها (شبشب)، وأنه عقب ذلك شعر المجني عليه بالألم وأغشي عليه وتوفي في الحال.

بانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على المذكور، أفاد بعدم وجود إصابات ظاهرة بالجثة سوى سحجة واحدة بالحاجب الأيمن. كما أفاد تقرير مفتش الصحة أن المتوفي يعاني أمراض الكلى والكبد واستأصل الطحال.

ألقى القبض على السيدة المعتدية، وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات وأقوال شهود العيان من أبناء القرية، أقرت بمضمون ما سبق، فيما نُقلت جثة المجني عليه إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، وحُرر بذلك محضر للعرض على النيابة للتحقيق.​