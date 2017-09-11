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مورينيو: فيلايني لاعب مهم.. وأشعر بالضعف بسببه

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مورينيو: فيلايني لاعب مهم.. وأشعر بالضعف بسببه مورينيو: فيلايني لاعب مهم.. وأشعر بالضعف بسببه

التحرير

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أكال البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بالمديح على البلجيكي مروان فيلايني لاعب خط وسط الفريق، وذلك حسبما أفاد اليوم الإثنين، بالمؤتمر الصحفي الخاص بلقاء «الشياطين الحمر» أمام بازل السويسري.

ويلتقي مانشستر يونايتد أمام بازل، غدًا الثلاثاء، على ملعب أولد ترافورد، في تمام الساعة 8.45 مساءً، ضمن مباريات الجولة الأولى لحساب المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا.

وقال جوزيه مورينيو: "فيلايني بالنسبة لي هو لاعب مهم، وأكثر أهمية مما تتصورون، كما أني أشعر بالضعف بدونه في تشكيلة الفريق، ولا يهم سواء كان في الملعب أم على الدكة".

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وأردف المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، قائلآ: "لو كانت ظروف فيلايني أفضل، سأقوم بإستدعائه لأنني بحاجة إليه في الفريق".

وتحدث مورينيو عن لقاء بازل قائلآ: "نحن أقوياء ونلعب بشكل أفضل ونملك ثقة بأنفسنا، وستكون مباراة صعبة ضد بازل لكن نملك الجودة للفوز"، مؤكدًا "العودة لدوري أبطال أوروبا هو الوضع الطبيعي، ومانشستر يونايتد اعتاد التواجد في هذه البطولة".

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التحرير

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