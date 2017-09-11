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فصيل سوري يرفض الإنضمام لقوات النظام وقسد في تحرير ريف دير الزور

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مصراوي Masrawy

فصيل سوري يرفض الإنضمام لقوات النظام وقسد في تحرير ريف دير الزور

05:58 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

فصيل سوري يرفض الإنضمام لقوات النظام وقسد في تحرير ريف دير الزور

جيش مغاوير الثورة

حلب (سوريا) - (د ب أ)

رفض قائد جيش مغاوير الثورة، مهند الطلاع، المشاركة في معارك تحرير ريف دير الزور، إلى جانب القوات الحكومية السورية وقوات سوريا الديمقراطية " لأنهم اعداء لنا ".

وقال المقدم المنشق عن الجيش السوري مهند الطلاع، في تسجيل صوتي حصلت وكالة الأنباء الالمانية (د.ب.ا) على نسخة منه أن جيش مغاوير الثورة في قاعدة الزكف العسكرية على الحدود السورية العراقية لن يشارك في معارك تحرير ريف دير الزور لا إلى جانب قوات النظام السوري ولا مع قسد لان الاثنين نعتبرهم أعداء لنا، ونبحث حاليًا أن نكون فصيلًا مستقلًا، لكن لم نصل إلى أي نتيجة حتى الآن".

وكشف القيادي في الجيش السوري الحر أن "جيش مغاوير الثورة يتعرض لضغوط للعمل مع قسد أو النظام السوري ضد تنظيم الدولة فقط، نظرًا للتفكك والتفرق وغياب القوة لجسم الجيش الحر في المنطقة ".

وتخوض القوات الحكومية والمسلحون الموالون لها معارك غرب نهر الفرات، بينما بدأت قسد معاركها شرق النهر، في تطور عزاه محللون إلى تفاهم روسي- أمريكي لتقاسم المحافظة.

من جهة أخرى، أكد قيادي في الجيش السوري الحر لـ(د.ب.ا) أن " ضغوط غربية مورست على قيادات الجيش السوري الحر في البادية ( أسود الشرقية – مغاوير الثورة – قوات احمد العبدو ) المدعومة أمريكيا) للمشاركة إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية، ولكن تلك القوات رفضت المشاركة تحت راية قوات سوريا الديمقراطية، وإن كان لا بد من المشاركة، تكون وحدات مستقلة كما حال قوات النخبة التابعة لتيار الغد السوري ".

غير أن المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية ،العميد طلال سلو، نفى مشاركة أي قوات أخرى إلى جانب قوات قسد "نحن لسنا بحاجة إلى قوات أخرى، لدينا ما يكفي من القوات لتحرير ريف دير الزور وصولاً إلى الحدود العراقية، وعندما أطلقنا عملية عاصفة الجزيرة كانت مجهزة بشكل كامل ".

وأضاف سلو لـ(د.ب.أ)" كل ما يجري الحديث عنه عن وجود قوات في شرق نهر الفرات غير قوات سوريا الديمقراطية هو كلام غير صحيح على الاطلاق ".

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