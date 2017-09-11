أخبار عاجلة

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

البرلمان ينعى «شهداء العريش»: الإرهابيون يريدون إعادة الوطن للجاهلية

Google+ Print
البرلمان ينعى «شهداء العريش»: الإرهابيون يريدون إعادة الوطن للجاهلية البرلمان ينعى «شهداء العريش»: الإرهابيون يريدون إعادة الوطن للجاهلية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

نعى مجلس النواب شهداء الشرطة والإسعاف، الذين راحوا ضحية الحادث الإرهابى بالعريش، فروا بدمائهم ثرى الطاهر، ولم يبخلوا بأرواحهم فداءً للوطن، لنحيا نحن على ترابه ضد جماعات ظلامية تريد تدمير الوطن، وتحويله إلى بحر من الدماء وإعادته إلى الجاهلية الأولى.

وأضاف المجلس، فى بيان له اليوم الإثنين، "ويؤكد مجلس النواب أن أبناء مصر الأوفياء من رجال الشرطة والجيش، لن تثنيهم مثل هذه الأفعال الإرهابية الخسيسة عن تطهير أرض مصر من هؤلاء المفسدين فى الأرض، واجتثاثهم من جذورهم، وأن الله لا يصلح عمل المفسدين".

شاهد أيضا


واختتم المجلس بيانه قائلا: "أسكن الله شهداء الواجب فسيح جناته، وأنزلهم منازل الصديقين والأبرار ، وعجل بشفاء المصابين..  حمى الله شعب مصر ووقاه من كل سوء".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

اللاوندي: فرنسا أصبحت «صوت مصر» داخل الاتحاد الأوروبي

اللاوندي: فرنسا أصبحت «صوت مصر» داخل الاتحاد الأوروبي

مساء الأنوار - حديث عن مباراة المصري والإسماعيلي مع خميس جعفر وعمرو فهيم وسيف داوود ومحمود حسين

مساء الأنوار - حديث عن مباراة المصري والإسماعيلي مع خميس جعفر وعمرو فهيم وسيف داوود ومحمود حسين

مساء dmc - لقاء مع جاك مارك هاريون | الرئيس التنفيذي لشركة " أورنج مصر "

مساء dmc - لقاء مع جاك مارك هاريون | الرئيس التنفيذي لشركة " أورنج مصر "