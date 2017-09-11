البرلمان ينعى «شهداء العريش»: الإرهابيون يريدون إعادة الوطن للجاهلية

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نعى مجلس النواب شهداء الشرطة والإسعاف، الذين راحوا ضحية الحادث الإرهابى بالعريش، فروا بدمائهم ثرى مصر الطاهر، ولم يبخلوا بأرواحهم فداءً للوطن، لنحيا نحن على ترابه ضد جماعات ظلامية تريد تدمير الوطن، وتحويله إلى بحر من الدماء وإعادته إلى الجاهلية الأولى.

وأضاف المجلس، فى بيان له اليوم الإثنين، "ويؤكد مجلس النواب أن أبناء مصر الأوفياء من رجال الشرطة والجيش، لن تثنيهم مثل هذه الأفعال الإرهابية الخسيسة عن تطهير أرض مصر من هؤلاء المفسدين فى الأرض، واجتثاثهم من جذورهم، وأن الله لا يصلح عمل المفسدين".

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واختتم المجلس بيانه قائلا: "أسكن الله شهداء الواجب فسيح جناته، وأنزلهم منازل الصديقين والأبرار ، وعجل بشفاء المصابين.. حمى الله شعب مصر ووقاه من كل سوء".