«الصناعة» تنتهي من المخطط العام لمجمع الأثاث بسوهاج

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أشاد الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، بجهود المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة لدعمه خطة «سوهاج تمساح النيل» والتي تهدف لتحويل المحافظة إلى صناعية جاذبة للاستثمار.

وقال المحافظ، في بيان له اليوم الاثنين، إن الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة التجارة والصناعة انتهى من المخطط العام لمجمع الأثاث بالمنطقة الصناعية غربي طهطا، ونماذج الوحدات من المنشآت المعدنية والمبانى الخدمية، والمزمع تمويله ضمن خطة قرض البنك الدولى.



وأشار عبدالمنعم في بيانه إلى أن ذلك يأتي تمهيدًا لاستكمال أعمال الدراسة وإعداد باقى الرسومات والمقايسات والإجراءات اللازمة، طبقًا لبروتوكول التعاون بين المحافظة والجهاز، والقيام بالأعمال الاستشارية للمشروعات على أرض المحافظة.

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وأوضح المحافظ أن وزارة الصناعة انتهت من ترفيق مدينة الأثاث بالمنطقة الصناعية غربى طهطا على مساحة 70 فدانًا بتكلفة 195 مليون جنيه، ضمن خطة المحافظة لتنمية المناطق الصناعية، وإقامة عدد من المشروعات الصناعية وتوفير فرص العمل للشباب.