أخبار عاجلة

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

وصول ١١٣ ألف طن قمح إلى ميناء الإسكندرية

Google+ Print
وصول ١١٣ ألف طن قمح إلى ميناء الإسكندرية وصول ١١٣ ألف طن قمح إلى ميناء الإسكندرية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن الميناء يشهد نشاط في حركة السفن والبضائع والشاحنات، مشيرا إلى وصول السفينة "بي إم سبيردون" قادمة من البرازيل وعلى متنها ٣ آلاف رأس ماشية.

ولفت الغندور، في تصريحات إعلامية اليوم الاثنين، إلى وصول شحنة قمح تزن ١١٣ ألف طن قادمة من أوكرانيا وروسيا ورومانيا على متن السفن "هاسي أمنيانا" و"كافكازي" و"كارباتي"؛ كما يجري تفريغ شحنة سيارات عددها ٧٠٠ سيارة قادمة من على متن العبارة "ميلتون هيلز".

شاهد أيضا

وأوضح الغندور أن إجمالي السفن المتواجدة بالميناء بلغ ١٢٢ سفينة ويتواجد على الأرصفة ٣٦ سفينة، وعلى المخطاف الداخلي ١١ سفينة والخارجي ٣٤ سفينة، وسجل النظام الإلكتروني ورود ٢٠٠ ألف طن بضائع عامة، ودخول وخروج ١٠ آلاف شاحنة من وإلى الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ووجه اللواء بحري مدحت عطية رئيس هيئة الميناء بالتنسيق بين الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج الشاحنات والبضائع من وإلى الميناء بيسر وأمان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
سفير السعودية: فخورا بمصافحة الجنود الذين دافعوا عن مصر (فيديو)

سفير السعودية: فخورا بمصافحة الجنود الذين دافعوا عن مصر (فيديو)

السعودية تدرج كيانين و11 شخصا في اليمن على قائمة الإرهاب

السعودية تدرج كيانين و11 شخصا في اليمن على قائمة الإرهاب

ولي عهد أبوظبي: السعودية تقود المنطقة للاستقرار والتنمية

ولي عهد أبوظبي: السعودية تقود المنطقة للاستقرار والتنمية

السعودية: نتطلع لحل القضية الفلسطينية من أجل سلام يتيح علاقات طبيعية بين دول المنطقة

السعودية: نتطلع لحل القضية الفلسطينية من أجل سلام يتيح علاقات طبيعية بين دول المنطقة