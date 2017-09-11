وصول ١١٣ ألف طن قمح إلى ميناء الإسكندرية

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قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن الميناء يشهد نشاط في حركة السفن والبضائع والشاحنات، مشيرا إلى وصول السفينة "بي إم سبيردون" قادمة من البرازيل وعلى متنها ٣ آلاف رأس ماشية.

ولفت الغندور، في تصريحات إعلامية اليوم الاثنين، إلى وصول شحنة قمح تزن ١١٣ ألف طن قادمة من أوكرانيا وروسيا ورومانيا على متن السفن "هاسي أمنيانا" و"كافكازي" و"كارباتي"؛ كما يجري تفريغ شحنة سيارات عددها ٧٠٠ سيارة قادمة من السعودية على متن العبارة "ميلتون هيلز".

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وأوضح الغندور أن إجمالي السفن المتواجدة بالميناء بلغ ١٢٢ سفينة ويتواجد على الأرصفة ٣٦ سفينة، وعلى المخطاف الداخلي ١١ سفينة والخارجي ٣٤ سفينة، وسجل النظام الإلكتروني ورود ٢٠٠ ألف طن بضائع عامة، ودخول وخروج ١٠ آلاف شاحنة من وإلى الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ووجه اللواء بحري مدحت عطية رئيس هيئة الميناء بالتنسيق بين الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج الشاحنات والبضائع من وإلى الميناء بيسر وأمان.