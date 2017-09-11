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رئيس الوزراء: يجب صياغة موقف دولي ضد رعاة الإرهاب

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رئيس الوزراء: يجب صياغة موقف دولي ضد رعاة الإرهاب رئيس الوزراء: يجب صياغة موقف دولي ضد رعاة الإرهاب

التحرير

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أدان مجلس الوزراء الحادث الإرهابي الغادر الذي وقع اليوم على طريق "القنطرة ـ العريش" بدائرة بئر العبد، وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من قوات الأمن، وبعض المدنيين.   
 
وأكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، عزم الدولة على التصدى بكل قوة وحزم لتلك الأعمال الإجرامية الجبانة، التى تستهدف التأثير على أمن الوطن والنيل من عزيمة المواطنين، وملاحقة العناصر الإرهابية الآثمة التي تنفذ هذه الجرائم.

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وأضاف إسماعيل أن تكرار هذه الأعمال الإرهابية بات يستدعي صياغة موقف دولي موحد تجاه رعاة الإرهاب في العالم، مشدداً على أن هذه المحاولات العابثة من جانب قوى الظلام والتطرف لن تزيد وشعبها الأبي إلا إصراراً على هزم الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار، معرباً عن خالص التعازي لأسر شهداء الإرهاب الغادر ومتمنياً للمصابين الشفاء العاجل.

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