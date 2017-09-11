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وزير الصحة: خصصنا 6.5 مليار جنيه للقضاء على فيروس «سي»

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وزير الصحة: خصصنا 6.5 مليار جنيه للقضاء على فيروس «سي» وزير الصحة: خصصنا 6.5 مليار جنيه للقضاء على فيروس «سي»

التحرير

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صرح الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، بأنه رصد مبلغ 6.5 مليار جنيه بشكل مبدئي للقضاء نهائيًا على فيروس "سي"، مؤكدا أن ستكون خالية منه تمامًا.
 
وعقد الوزير لقاءً اليوم الاثنين باللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، والدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة، والدكتور على حجازى رئيس هيئة التأمين الصحي، وعدد من الأطباء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وقال عماد الدين خلال اللقاء إنه سيتم الانتهاء من الإنشاءات بمستشفى بنها التعليمى خلال شهر يناير المقبل وسيخصص به مبنى خاص للإصابات والطوارئ لاستقبال حالات الحوادث، كما سيتم افتتاح مستشفى بنها للتأمين الصحي تجريبيًا السبت المُقبل والذي يوجد به 12 غرفة عمليات و23 سرير عناية مركزة، مشيرًا إلى أنه سيتم تزويد أسرة العناية المركزة لتصبح 15% من حجم الأسرة بالمستشفى.

وأشاد الوزير بطاقم الأطباء والتمريض بمستشفى بنها للتأمين الصحي، خاصة أطباء العناية المركزة ومسئولي الأشعة، معلنًا عن دخول 31 مستشفى المنظومة الصحية خلال هذا العام، إذ تم افتتاح 9 مستشفيات في مايو السابق، وسيتم افتتاح 12 مستشفى في أكتوبر المُقبل.

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وأردف: «سيتم خلال شهرين التقدم بقانون تأمين صحي جديد لمناقشته بمجلس النواب».

من جانبه، أوضح الدكتور علي حجازي رئيس هيئة التأمين الصحى، أنه سيتم ميكنة جميع مستشفيات التأمين الصحي وربطها ببعضها عن طريق كود واحد، على أن يكون في يد المريض كارت ذكي ينهي به جميع إجراءاته الصحية.

وفي سياق متصل، قال اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، إنه جارٍ تطوير عدد من مستشفيات القليوبية بتكلفة تقديرية مليار جنيه بالمحافظة منها مستشفى كفر شكر بتكلفة 300 مليون جنيه والقناطر الخيرية بـ200 مليون جنيه، والتي يكون بها قسم خاص بالحروق، وسيتم تزويد هذه المستشفيات بأحدث الأجهزة.

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