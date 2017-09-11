المباحث تكشف لغز "طفلة الدقهلية".. قاتلها طفل أراد اغتصابها

الدقهلية - رامي القناوي:

توصلت جهود مباحث مركز أجا في محافظة الدقهلية إلى كشف لغز العثور على جثة طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات وجدت داخل جوال بلاستيك بقطة أرض فضاء داخل نطاق قرية ميت معاند.

البداية كانت بتلقي مدير أمن الدقهلية، اللواء أيمن الملاح، إخطارًا من مأمور مركز أجا ببلاغ من أهالي بقرية ميت معاند عثروا على جثة طفلة داخل جوال بلاستيك.

انتقل رئيس مباحث أجا، الرائد محمد عزام السباعي، إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة للطفلة "منة. ح. م" 6سنوات، مقيمة مع أسرتها في القرية ذاتها، وفي حالة تعفن رمي، وترتدي كامل ملابسها، وتتحلى بقرطها الذهبي، وبها عدة طعنات في الظهر.

كما كشفت التحريات أن الطفلة مُبلغ بغيابها من تاريخ 8 سبتمبر الجاري.

شُكل فريق من ضباط إدارة البحث الجنائي ووحدة مباحث المركز، برئاسة العميد محمد شرباش رئيس قسم المباحث الجنائية، وإشراف العميد أحمد خيري مدير إدارة البحث الجنائي، تمكن بالتنسيق مع فرع الأمن العام في الدقهلية بقيادة العميد محمد عنان، من كشف غموض الواقعة، إذ توصلت التحريات إلى أن مرتكب الواقعة نجل عم المتوفاة ويُدعى "محمد. هـ. م" 12سنة - طالب بالصف الأول الإعدادي، مقيم بمنزل الضحية.

بتقنيين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة, وأقر بأنه حال تواجده أعلى سطح المنزل مسكنهما سمع المجني عليها تطرق باب شقتها ولم يستجب لها أحد، فطلب منها الصعود إلى سطح المنزل في محاولة منه للاعتداء عليها جنسيًا فصرخت وهددته بإخبار والدها، فاستل سكينًا ومفك حديدي من داخل إحدى غرف الطيور أعلى السطح، وسدد لها عدة طعنات بالظهر حتى فارقت الحياة, ثم وضع بعض الأجولة البلاستيكية عليها خشية افتضاح أمره، وألقاها في مكان العثور عليها.

بإرشاد المتهم ضُبطت الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وحرر المحضر رقم 61 أحوال المركز، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.​