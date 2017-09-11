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الحكومة تدين حادث العريش الإرهابي وتؤكد على عزم الدولة التصدي للأعمال الجبانة

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مصراوي Masrawy

تدين حادث العريش الإرهابي وتؤكد على عزم الدولة التصدي للأعمال الجبانة

05:34 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

الحكومة تدين حادث العريش الإرهابي وتؤكد على عزم الدولة التصدي للأعمال الجبانة

المهندس شريف إسماعيل

كتب- محمد غايات:

أدان مجلس الوزراء بأشد وأقسى العبارات، الحادث الإرهابي الغادر الذي وقع اليوم على طريق "القنطرة ـ العريش" بدائرة بئر العبد، وأسفر عن استشهاد واصابة عدد من قوات الأمن البواسل، وبعض المدنيين الأبرياء. 

وأكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء عزم الدولة على التصدي بكل قوة وحزم لتلك الأعمال الإجرامية الجبانة التي تستهدف التأثير على أمن الوطن والنيل من عزيمة المواطنين، وملاحقة العناصر الإرهابية الآثمة التي تقوم بتنفيذ هذه الجرائم.

وأضاف إسماعيل أن تكرار هذه الأعمال الإرهابية بات يستدعي صياغة موقف دولي موحد تجاه رعاة الإرهاب في العالم، مشدداً على أن هذه المحاولات العابثة من جانب قوى الظلام والتطرف لن تزيد وشعبها الأبي إلا إصراراً على هزيمة الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار، معرباً عن خالص التعازي لأسر شهداء الإرهاب الغادر ومتمنياً للمصابين الشفاء العاجل.​

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