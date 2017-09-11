بابا الفاتيكان: الغباء.. أفضل وصف لمن ينكرون ظاهرة التغير المناخي

روما - (د ب أ):

قال بابا الفاتيكان فرنسيس الأول إن هناك عبارة في العهد القديم من الكتاب المقدس تنبذ رجالا واصفة إياهم بأنهم "أغبياء"، وإنها أفضل طريقة لوصف من ينكرون ظاهرة التغير المناخي.

جاء ذلك خلال حديث البابا فرنسيس للصحفيين خلال رحلته الجوية عائدًا من كولومبيا.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) وعدة وسائل إعلامية أخرى التعليقات التي أدلى بها البابا خلال مؤتمر صحفي على متن الطائرة مختتمًا زيارته التي استمرت من 6 إلى 11 سبتمبر في كولومبيا.

وقال فرنسيس إن هؤلاء الذين ينكرون تغير المناخ لابد أن يذهبوا إلى العلماء ويسألوهم. إنهم يتحدثون بوضوح للغاية، العلماء يتوخون الدقة. يمكننا أن نرى تأثيرات تغير المناخ، ويحدد العلماء بوضوح المسار الذي ينبغي أن نسلكه.

وقال البابا إن تغير المناخ هو شيء لا يمكن أن نلعب به، إنه جاد للغاية، داعيا كل فرد من الساسة ومن يليهم إلى تحمل المسؤولية واتخاذ ما يلزم من إجراءات.