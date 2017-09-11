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عودة حركة المرور إلى كوبري أكتوبر عقب شفط مياة بلاعات الصرف الصحي

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مصراوي Masrawy

عودة حركة المرور إلى كوبري أكتوبر عقب شفط مياة بلاعات الصرف الصحي

05:30 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

عودة حركة المرور إلى كوبري أكتوبر عقب شفط مياة بلاعات الصرف الصحي

أرشيفية

كتب ـ محمد الصاوي:

أكد مصدر بالإدارة العامة للمرور، عودة حركة السيارات مرة أخرى الى طبيعتها أعلى كوبري أكتوبر و المحور و الطريق الدائرى؛ بعدما تم شفط المياه الناتجة عن حدوث تسرب من بلاعات الصرف الصحي أسفل الدائرى و تم تصفية كثافات عالية ظهرت بالطريق حتى كوبري اكتوبر.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور قد تلقت بلاغا من الخدمات المرورية أعلى الطريق الدائرى بظهور كثافات ناتجة عن تسرب مياه صرف صحى بالقرب من ميدان لبنان، و بدوره أمر اللواء عصمت الأشقر مساعد الوزير للمرور بانتقال رجال المرور إلى المكان للعمل على سحب الكثافات من الطريق .

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