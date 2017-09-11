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بالصور.. الوادي الجديد تبدأ استبدال أشجار الزينة بالنخيل

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مصراوي Masrawy

بالصور.. الوادي الجديد تبدأ استبدال أشجار الزينة بالنخيل

05:38 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

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بالصور.. في الوادي الجديد:

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بالصور.. في الوادي الجديد: "جمعيات" و"سُلف" لشراء الزي المدرسي

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

بدأت مديرية الزراعة في محافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، مشروع استبدال أشجار الزينة بالنخيل، وذلك بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة.

وأوضح المهندس مجدي الطماوي رئيس مركز ومدينة الخارجة، لمصراوي، أن المشروع يأتي ضمن المبادرة التي أطلقها المحافظ اللواء محمد الزملوط، لاستبدال أشجار الزينة بأخرى مثمرة تدر عائدًا ماديًا، إلى جانب دورها في تشكيل حزام لتثبيت الكثبان الرملية ومنعها من الزحف على الطرق السريعة.

لفت الطماوي أن المرحلة الأولى للمشروع بدأت بمدخل المدينة وجوار أرض المطار، على أن يستكمل في الطرق السريعة كافة، بالإضافة إلى بعض المدارس.​

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مصراوي Masrawy

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