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وصول 3 آلاف رأس ماشية و113 ألف طن قمح إلى ميناء الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

وصول 3 آلاف رأس ماشية و113 ألف طن قمح إلى ميناء الإسكندرية

05:36 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

وصول 3 آلاف رأس ماشية و113 ألف طن قمح إلى ميناء الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

استقبل ميناء الإسكندرية، 3 آلاف رأس ماشية حية؛ اليوم الإثنين، على متن السفينة "بي أم سبيردون" قادمة من البرازيل.

صرح بذلك رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، وقال إنه تم التنسيق مع الجهات المعنية بالميناء وإدارة الحجر البيطري، لاتخاذ اللازم للتأكد من سلامة الشحنة قبل السماح بالإفراج عنها.

وأضاف أن الميناء استقبل شحنة قمح تزن 113 ألف طن قادمة من أوكرانيا وروسيا ورومانيا على متن السفن "هاسي امنيانا"؛ و"كافكازي"؛ و"كارباتي"؛ لافتًا إلى أنه جاري التأكد من صلاحية الشحنات، ومطابقتها للمواصفات.

وأشار الغندور إلى أنه يجري تفريغ شحنة سيارات عددها 700 سيارة قادمة من على متن العبارة "ميلتون هيلز"، فيما بلغ إجمالي السفن المتواجدة بالميناء بلغ 122 سفينة، وتواجد على الأرصفة 36 سفينة ؛ وسجل النظام الإلكتروني ورود 200 ألف طن بضائع عامة؛ ودخول وخروج 10 آلاف شاحنة من وإلى الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

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